powell E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! goat-farm standing way back, the nasdaq is looking horrible.
powell
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powell E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! goat-farm standing way back, the nasdaq is looking horrible.