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Месси о Хорватии: «Будет тяжелый полуфинал. Они играли с Бразилией на равных, а временами даже лучше»

Месси о Хорватии: «Будет тяжелый полуфинал. Они играли с Бразилией на равных, а временами даже лучше»

Лионель Месси уважительно отозвался о сборной Хорватии. Аргентина и Хорватия сыграют в полуфинале ЧМ-2022 14 декабря на стадионе «Лусаил», начало – в 22:00 по московскому времени.

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