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MotoGP. Гран-при Индонезии. Марк Маркес выиграл спринт, Огура – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Беццекки и Фернандес сошли

Пилот « Дукати » Марк Маркес финишировал первым в спринте в рамках уик-энда MotoGP в Индонезии. Вторым стал гонщик команды «Трэкхаус» Аи Огура, первую тройку замкнул Фабио ди Джанантонио из «ВР46».

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