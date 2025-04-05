Япония объявила новое предупреждение о разрушительном землетрясении

Японское правительство объявило тревожное предупреждение, оценивая катастрофические экономические убытки и почти 300 000 жертв в результате будущего «мега-землетрясения», которое может поразить архипелаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии