Европейские рынки выросли на корпоративных новостях и ожидании снижения ставок

Европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост в четверг. Инвесторы таким образом, отыграли положительные отчеты компаний, также в цену акций были заложены ожиданиями снижения процентных ставок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии