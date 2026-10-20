Антон ПОЛЯНИЧ Ситуация вокруг Украины продолжает оставаться одной из важных тем международной повестки дня, хотя её значимость для ряда многих стран заметно снизилась.
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