Поражает наименее защищённый участок: Иран показал отстрел новой противотанковой ракеты Badr Иран провёл первый публичный показ применения противотанковой ракеты Badr.
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Поражает наименее защищённый участок: Иран показал отстрел новой противотанковой ракеты Badr Иран провёл первый публичный показ применения противотанковой ракеты Badr.
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