Врач Залетова: выращенный с помощью удобрений арбуз опасен для здоровья

Арбузы, выращенные с использованием большого количества азотных удобрений, представляют опасность для здоровья, поскольку нитраты при попадании в организм блокируют перенос кислорода в крови - это особенно опасно для маленьких детей, беременных и людей с анемией.
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