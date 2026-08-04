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Газета.ру

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Врач Залетова: выращенный с помощью удобрений арбуз опасен для здоровья

Врач Залетова: выращенный с помощью удобрений арбуз опасен для здоровья

Арбузы, выращенные с использованием большого количества азотных удобрений, представляют опасность для здоровья, поскольку нитраты при попадании в организм блокируют перенос кислорода в крови - это особенно опасно для маленьких детей, беременных и людей с анемией.

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