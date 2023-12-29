Бизнес-омбудсмен Дагестана оказал содействие предпринимателю в погашении перед ним задолженности по госконтрактам

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан обратился генеральный директор юридического лица с жалобой на неисполнение государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан (далее – ГБУ РД) обязательств по государственным контрактам.