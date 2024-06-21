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Тестовые матчи. Япония сыграет с Англией, ЮАР встретится Уэльсом, «Барбарианс» против Фиджи

Регби Тестовые матчи Токио, Япония Япония – Англия – 8.50   Лондон, Великобритания ЮАР – Уэльс – 16.00   Барбарианс – Фиджи – 19.

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