Сбывается то, о чем говорилось – Запад рушится: коллективного Запада больше не существует, внутри начались передряги – победа остается за Россией Ольга БезродняяКоллективный Запад уничтожен, и это не преувеличение, судя по происходящим в последнее время событиям.