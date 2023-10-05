Москва сказала, когда выведет российское ядерное оружие из Белоруссии

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН в четверг, 5 октября, заявил, что российское ядерное оружие не будет выведено из Белоруссии, пока американские ядерные вооружения остаются в Европе, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте ООН.