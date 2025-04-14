FESCO открыла новый сезон федпроекта «Билет в будущее» во Владивостокском морском торговом порту

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») приняла первые в 2025 году группы участников федерального профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».