FESCO открыла новый сезон федпроекта «Билет в будущее» во Владивостокском морском торговом порту

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») приняла первые в 2025 году группы участников федерального профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
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