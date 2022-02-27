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Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%

Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%

Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10–15% — россияне стали вкладываться в недвижимость, несмотря на рост цен на некоторых объектах на 2–5% на фоне обострения геополитической ситуации и подорожания за последние дни стройматериалов до 30%.

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