Сериалы - зло! Омбудсмен Татарстана Волынец обвинила в изменах россиян продукты кинопроизводства

Ирина Волынец считает, что ужасающая статистика по изменам могла быть иной, если бы в современных сериалах показывали пример крепкой семьи с верными супругами, а не то, что вызывает интерес у кинозрителей.
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