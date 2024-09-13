Столичные коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе

Москва продолжает помогать в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты не только приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, но и обустраивают общегородские пространства, а также создают новые точки притяжения для горожан.
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