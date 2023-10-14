В Европе многое зависит от вызывающих острые разногласия польских выборов

© РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Выборы в Польше решат, сможет ли ЕС сохранить единство в поддержке Украины, и будет ли Варшава все больше отдаляться от Западной Европы, сообщает Bloomberg.
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