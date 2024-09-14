Столтенберг: для завершения украинского конфликта нужно возобновить диалог с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что для завершения украинского конфликта "в определенный момент" необходимо возобновить диалог с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии