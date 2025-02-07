Иркутский бизнесмен использовал фирменное название компании-конкурента

В Иркутске начато расследование по делу о недобросовестной конкуренции между двумя компаниями. ООО «РегионТехноРесурс» подало жалобу в УФАС на конкурента за незаконное использование своего фирменного наименования.
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