Волгоград вошел в топ-6 мест в России, где можно увидеть цветение сакуры Символ Японии уже зацвел в стране Восходящего солнца, но россиянам не обязательно оформлять визу, чтобы увидеть это чудо.
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Волгоград вошел в топ-6 мест в России, где можно увидеть цветение сакуры Символ Японии уже зацвел в стране Восходящего солнца, но россиянам не обязательно оформлять визу, чтобы увидеть это чудо.