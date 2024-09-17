Пентагон наращивает планы по модернизации БМП M2 Bradley Модернизированная БМП M2A4Недавно Пентагон объявил о новом заказе на производство и поставку боевых машин пехоты Bradley.
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Пентагон наращивает планы по модернизации БМП M2 Bradley Модернизированная БМП M2A4Недавно Пентагон объявил о новом заказе на производство и поставку боевых машин пехоты Bradley.
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