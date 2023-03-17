“Гении в обходе санкций”: в Японии восхитились экономическому маневру России AlexCoder“Гении в обходе санкций”: в Японии восхитились экономическому маневру России AlexCoder В Токио указывают на неэффективность западных рестрикций Санкционные меры Запада с экономическим давлением в целом практически не оказали никакого влияния на жизнь среднестатистического россиянина, считает профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори, отмечает “Радио 1”.