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“Гении в обходе санкций”: в Японии восхитились экономическому маневру России

“Гении в обходе санкций”: в Японии восхитились экономическому маневру России

“Гении в обходе санкций”: в Японии восхитились экономическому маневру России AlexCoder“Гении в обходе санкций”: в Японии восхитились экономическому маневру России AlexCoder В Токио указывают на неэффективность западных рестрикций Санкционные меры Запада с экономическим давлением в целом практически не оказали никакого влияния на жизнь среднестатистического россиянина, считает профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори, отмечает “Радио 1”.

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