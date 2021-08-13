Опрос: каждая десятая женщина покупает автомобиль импульсивно

Мужчины и женщины по-разному подходят к выбору автомобиля. Больше половины женщин (58%) интересуются мнением близких перед покупкой транспорта с пробегом, а 42% опрошенных ни с кем не обсуждают будущее приобретение, говорится на сайте "Автостата".