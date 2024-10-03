Проверь и танцуй: благотворительный праздник в рамках «Розового октября»

5 октября, на территории комплекса «Солнце Москвы» на ВДНХ состоится благотворительный праздник для всей семьи, приуроченный к запуску социального проекта «Проверь и танцуй» — танцевального флешмоба, призванного привлечь внимание к профилактике и лечения рака груди.