Проверь и танцуй: благотворительный праздник в рамках «Розового октября»

5 октября, на территории комплекса «Солнце Москвы» на ВДНХ состоится благотворительный праздник для всей семьи, приуроченный к запуску социального проекта «Проверь и танцуй» — танцевального флешмоба, призванного привлечь внимание к профилактике и лечения рака груди.
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