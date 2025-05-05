Электрики из Кукмора готовят сюрприз ко Дню Победы

В Кукморском районе активно готовятся ко Дню Победы. Сотрудники местных электросетей уже третий год подряд участвуют в параде 9 мая, но в этом году подготовка приобретает особое значение — впервые они выйдут на новой технике вместо привычного мотоцикла «Урал-2», передает «Татар-информ».
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