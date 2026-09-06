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Мировое обозрение

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США заявили о ежедневном транзите 9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

США заявили о ежедневном транзите 9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что транзит нефти через Ормузский пролив стабилизировался на уровне около 9 миллионов баррелей в сутки.

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