Нежный декор с помощью декоративной штукатурки, который хочется повторить

Традиционные виды финишной отделки стен, такие как покраска или обои, менее интересны, чем декоративная штукатурка, с помощью которой можно создать по настоящему эксклюзивный и современный дизайн помещения.
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