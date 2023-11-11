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Решение США по Украине вызвало удивление у бывшего разведчика ЦРУ

Решение США по Украине вызвало удивление у бывшего разведчика ЦРУ

В Вашингтоне начинают понимать, что в конфликте на Украине одержать победу над Россией не получится, также «до них дошло», что лидер киевского режима Владимир Зеленский не справляется с той ролью, которую на него возложил Запад.

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