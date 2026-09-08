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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антони Дэниэлс считает правильным подписание Бена Симмонса: «Нет проблем в том, чтобы оценить его текущий уровень»

Бывший игрок НБА Антонио Дэниэлс считает, что при правильном использовании Бен Симмонс способен принести пользу «Кингз».

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