Накануне Дня Победы офицеры СК организовали для ветеранов праздничный концерт

В преддверии 79-й годовщины Победы сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области организовали праздничный концерт в Ивановском областном госпитале для ветеранов войн, с которым следственное управление давно связывают теплые и дружеские отношения.
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