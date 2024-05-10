Накануне Дня Победы офицеры СК организовали для ветеранов праздничный концерт

В преддверии 79-й годовщины Победы сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области организовали праздничный концерт в Ивановском областном госпитале для ветеранов войн, с которым следственное управление давно связывают теплые и дружеские отношения.