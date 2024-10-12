«Ядерная не сразу»: раскрыт мрачный сценарий начала войны с НАТО в ноябре

Эксперт призвал остановить развитие такого печального сценария военных действий мирового масштаба. Экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак некоторое время назад заявил, что НАТО может атаковать Санкт-Петербург в случае нападения России на страны Балтии либо удары по Польшу.