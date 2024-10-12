FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Да она без фонограммы просто ничего не может, для неё это как соска для младенца 🤣Кристину Орбакайт...
  • tsan tsan
    А чем может Дагестан помочь Чечне, если и тот регион и другой входят в топ-10 по дотациям на душу населения.Глава Дагестана п...
  • Alla
    Мало верится, что все это произошло только из-за нарушения правил безопасности...Стало известно о ...

«Ядерная не сразу»: раскрыт мрачный сценарий начала войны с НАТО в ноябре

«Ядерная не сразу»: раскрыт мрачный сценарий начала войны с НАТО в ноябре

Эксперт призвал остановить развитие такого печального сценария военных действий мирового масштаба. Экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак некоторое время назад заявил, что НАТО может атаковать Санкт-Петербург в случае нападения России на страны Балтии либо удары по Польшу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S Sharkov
И не жалко же им Нью- Йорка
Ответить
17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх