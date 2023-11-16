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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ф-1» – трудный вид спорта, это не футбол». Фернандо Алонсо о джетлаге

Через неделю после Гран-при Лас-Вегаса гонщики «Формулы-1» проведут этап в Абу-Даби, заключительный уик-энд сезона-2023.

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