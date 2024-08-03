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Голубев: складские объекты повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Голубев: складские объекты повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку БПЛА по Ростовской области. Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

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