Китай готов вступить в союз с ЕС, направленный против России и США

В России часто можно встретить мнение о том, что Китай является другом России. Некоторые политики, эксперты и аналитики раз за разом повторяют избитые тезисы о том, что «русский с китайцем — братья навек» и тому подобное.
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