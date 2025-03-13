ЦБ ввёл новые правила для работы с криптовалютами в экспериментальном режиме

Право на торговлю получат “особо квалифицированные” инвесторы: физические лица с вложениями от 100 млн рублей в ценные бумаги и депозиты или с годовым доходом от 50 млн рублей, а также компании со статусом квалифицированных инвесторов.
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