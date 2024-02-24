Киев потребовал от ВСУ план победы без предоставления данных о ресурсах

Власти требовали от Вооруженных сил Украины «дорожную карту» победы, не сообщая им о количестве людей, боеприпасов и резервов, которые потребуются для выполнения любого плана, заявил советник бывшего главнокомандующего ВСУ, генерал Виктор Назаров.
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