Киев потребовал от ВСУ план победы без предоставления данных о ресурсах

Власти требовали от Вооруженных сил Украины «дорожную карту» победы, не сообщая им о количестве людей, боеприпасов и резервов, которые потребуются для выполнения любого плана, заявил советник бывшего главнокомандующего ВСУ, генерал Виктор Назаров.