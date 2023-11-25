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Парламентская газета

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Во многих странах 26 ноября отмечают Международный день сапожника

Во многих странах 26 ноября отмечают Международный день сапожника

Ежегодно 26 ноября мастера, занимающиеся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также специалисты по ее ремонту празднуют свой профессиональный праздник — Международный день сапожника, или День обувщика.

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