Во многих странах 26 ноября отмечают Международный день сапожника

Ежегодно 26 ноября мастера, занимающиеся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также специалисты по ее ремонту празднуют свой профессиональный праздник — Международный день сапожника, или День обувщика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии