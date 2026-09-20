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ЦИК зафиксировал более трех тысяч волн кибератак за три дня выборов в Госдуму

ЦИК зафиксировал более трех тысяч волн кибератак за три дня выборов в Госдуму

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва к моменту закрытия всех участков составила 56,66%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, объявив о завершении голосования по всем уровням выборов на территории страны, включая Калининград.

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