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Кандидаты от «Единой России» выиграли выборы в Госдуму во всех округах в Пермском крае

Кандидаты от «Единой России» выиграли выборы в Госдуму во всех округах в Пермском крае

ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. Во всех четырех одномандатных округах в Прикамье победу одерживают представители «Единой России».

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