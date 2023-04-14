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РИА Новости: танки Leopard начали действовать на херсонском направлении

РИА Новости: танки Leopard начали действовать на херсонском направлении

Офицер добровольческого батальона "Сокол" рассказал агентству, что один из танков уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда.

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