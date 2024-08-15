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Царьград

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На форуме "Армия 2024" доноры сдали 44 литров крови

На форуме "Армия 2024" доноры сдали 44 литров крови

98 человек стали донорами на форуме "Армия", сообщает "Лайф".На форуме "Армия 2024" доноры сдали 44 литров крови.

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Комментарии
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АИ
Андрей Ильин
АФФтор, ты жертва ЕГЭ! Увидел &quot;44 литров&quot;, дальше читать не стал!
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