Сильное землетрясение произошло в Тибете

Более 95 человек стали жертвами землетрясения магнитудой в 6,8 баллов в китайском Тибете. Землетрясение магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, по последним данным, унесло жизни 130 человек, более 60 получили ранения, сообщил китайский сейсмологический центр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии