Сильное землетрясение произошло в Тибете

Более 95 человек стали жертвами землетрясения магнитудой в 6,8 баллов в китайском Тибете. Землетрясение магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, по последним данным, унесло жизни 130 человек, более 60 получили ранения, сообщил китайский сейсмологический центр.