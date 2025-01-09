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Полный контроль: власти Чада укрепили стабильность в столице

Полный контроль: власти Чада укрепили стабильность в столице

В столице Чада ситуация под полным контролем властей, политическая стабильность не угрожена. Об этом сообщил посол Чада в Российской Федерации, заверив в отсутствии каких-либо угроз для страны в данный момент.

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