Полный контроль: власти Чада укрепили стабильность в столице

В столице Чада ситуация под полным контролем властей, политическая стабильность не угрожена. Об этом сообщил посол Чада в Российской Федерации, заверив в отсутствии каких-либо угроз для страны в данный момент.
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