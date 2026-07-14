Русская весна
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Русская весна

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Взрывы в Киеве: ракетный удар нанесён по объектам врага (ВИДЕО)

Взрывы в Киеве: ракетный удар нанесён по объектам врага (ВИДЕО)

Серия взрывов прогремела в столице Украины. В Голосеевском районе пожары, зафиксированы попадания по складским помещениям, — сообщил Кличко.

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