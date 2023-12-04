Андрей Бочкарёв: Завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала

Работы ведутся в соответствии с комплексным подходом к развитию территории «ЗИЛ» Комплексное благоустройство площадью более 4 гектаров было осуществлено в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала.
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