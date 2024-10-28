Европа экспериментирует с сокращением рабочей недели

В Германии компании — участницы эксперимента не хотят возвращаться к пятидневному графику, в Исландии по сокращенной неделе работают более половины населения, а в Великобритании готовится законопроект о праве на гибкий или короткий графикНовый материал в череде сообщений о флирте Европы с четырехдневной рабочей неделей публикует CNN.
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