Как повлияет петля Сатурна в знаке Рыб, которая начнется с марта 2024 года, на знаки зодиака Алёна ЮрьеваСатурн, этот строгий учитель, помогает раскрывать бессознательные эмоции и заставляет нас столкнуться с нашими внутренними конфликтами, чтобы достичь эмоциональной мудрости и ясности.