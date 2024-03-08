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Как повлияет петля Сатурна в знаке Рыб, которая начнется с марта 2024 года, на знаки зодиака

Как повлияет петля Сатурна в знаке Рыб, которая начнется с марта 2024 года, на знаки зодиака

Как повлияет петля Сатурна в знаке Рыб, которая начнется с марта 2024 года, на знаки зодиака Алёна ЮрьеваСатурн, этот строгий учитель, помогает раскрывать бессознательные эмоции и заставляет нас столкнуться с нашими внутренними конфликтами, чтобы достичь эмоциональной мудрости и ясности.

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