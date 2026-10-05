Gold Update 05OCT2026: Double Three Correction Gold Futures COMEX_DL:GC1! aibek price is charting possible double three corrective structure WXY (white) we have three waves down from the all-time high in wave W I assume the wave X could be a triangle as zigzags gets narrower over time wave ABC are done, wave D is about to be completed final wave E is expected to hit between $4,500 (61.
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