Как радиоэлектронная борьба меняет поле боя на Украине

Дроны стали важнейшим оружием для обеих сторон конфликта на Украине, пишет NYT. Однако Киев проигрывает в беспилотной дуэли — отсутствие взаимодействия между частями и подразделениями ставит ВСУ в уязвимое положение, тогда как российская армия совершенствует свою РЭБ и централизованно подавляет противника.