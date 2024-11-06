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Двух россиян заподозрили в госизмене и работе на украинскую разведку

Двух россиян заподозрили в госизмене и работе на украинскую разведку

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Прокуратура направила в суд уголовные дела о госизмене и покушениях на террористические акты в отношении 30-летнего Игоря Судиловского и 34-летнего Егора Семенова, сообщает Генпрокуратура РФ.

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